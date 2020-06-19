اختصاصات هامة لمجلس الشيوخ طبقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ عدد من الاختصاصات الموكلة للمجلس طبقا للتعديلات الدستورية الاخيرة، ونصت المادة 7 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذى وافق عليه البرلمان نهائيا الأربعاء الماضي، على أنه يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.كما نصت المادة (8) على أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).