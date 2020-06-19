برلمانى يتقدم ببيان عاجل بشأن رفع أسعار الكمامات وأدوات التعقيم

تقدم النائب ماجد طوبيا، ببيان عاجل بشأن رفع أسعار الكمامات وأدوات التعقيم في بعض المناطق، مما ينتج عنه طرح منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات لتكون هى البديل للمواطنين.وأكد طوبيا، أن ذلك يأتي رغم الجهود المبذولة من خلال حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحملات التوعية، مطالبا بالتصدى لجشع بعض التجار، ورفع الأسعار دون مبرر مما مهد الطريق أمام مصانع بير السلم لاستغلال الأزمة الراهنة وطرح منتجات بعيدة كل البعد عن المواصفات القياسية المتفق عليها.وأوضح طوبيا، أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين سيكون له دور كبير فى التصدى لهذه الأزمة، ولكن لا بد من التصدى بكل حزم وقوة لكل تاجر تسول له نفسه رفع الأسعار والمغالاة والمبالغة فى هذا الأمر، وتغليظ عقوبة هذا الأمر، على أن يكون هناك آليات التواصل والإبلاغ عن هؤلاء وضرورة التحرك الفورى واتخاذ إجراء فى الحال ومن ثم سيكون هذا الأمر رادعا لهؤلاء.