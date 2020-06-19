اجتماع بين وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم

أعلنت العاصمة الفرنسية باريس، عن اجتماع بين وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الجمعة، لوضع خطة للتعامل مع إيران خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دير مول، قد أعلنت فى تصريحات صحفية سابقة، أن وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان سيتوجه اليوم الجمعة إلى برلين.