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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الأسهم الآسيوية فى ختام تعاملات اليوم

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:22 ص
الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ.ش.أ
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ارتفعت الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات، اليوم، بدعم بيانات اقتصادية قوية وبدء اليابان في إنهاء إجراءات الإغلاق، فيما واصل المستثمرون مراقبة الوضع المحيط بالارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة والصين.

وصعدت الأسهم الصينية في البر الرئيسي، مع ارتفاع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.96% إلى حوالي 2967.63 نقطة، في حين أضاف مؤشر شنتشن 1.51% إلى حوالي 11668.13 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سنيج في هونج كونج بنسبة 0.97%.

وفي اليابان، ارتفعت الأسهم مسجلة مكاسب أسبوعية، مع بدء في رفع بعض القيود المتعلقة بإجراءات التباعد الاجتماعي، حيث ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.6% إلى 22479 نقطة مسجلا مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%، فيما استقر مؤشر "توبكس" عند 1583 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، أغلق مؤشر كوسبي مرتفعا بنسبة 0.37% عند 2141.32 نقطة.

وشهدت الأسهم الأسترالية مكاسب، مع ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" بنسبة 0.1% ليغلق عند 5942.60 نقطة.

وأنهى مؤشر "إم إس سي أي آسيا" التعاملات مضيفا 0.53%.

ويظل تركيز المستثمرين على التطورات المحيطة بعودة "كوفيد-19" في بعض الأماكن، حيث أبلغت أربع ولايات في الولايات المتحدة عن ارتفاع قياسي في الحالات.

ومن ناحية أخرى، قال خبير صحة صينى أمس الخميس أن تفشى الفيروس مؤخرا فى بكين تحت السيطرة، حيث شهدت العاصمة الصينية قفزة في الإصابات بعد أكثر من 50 يوما دون حالات محلية.

وقررت اليابان بدءا من اليوم، رفع القيود على التنقل بين المحافظات، وحث رئيس الوزراء "شينزو آبي" المواطنين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والذهاب في رحلات سياحية مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، قائلًا "يجب أن نبذل جهدا للانخراط في النشاطين الاقتصادي والاجتماعي".

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر التقرير الأولي لتجارة التجزئة الأسترالية الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطني، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 16.3% في مايو على أساس معدل موسمي.

وذكر مكتب الإحصاءات في بيان "يعد هذا أكبر ارتفاع معدل موسمي تم نشره على الإطلاق في 38 عامًا من مسح تجارة التجزئة، بعد أكبر انخفاض معدل موسمي على الإطلاق بنسبة 17.7% في أبريل 2020".

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