الإبراشى لـ«أولياء الأمور»: لا تنساقوا وراء الشائعات

حذر الإعلامي وائل الإبراشي أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، من تشتيت ذهن أبنائهم بالانسياق وراء الشائعات التى يطلقها البعض بشأن الأمتحانات المرتقبة.وقال "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، إن"الدولة أنفقت 500 مليون جنيه من أجل الضوابط الصحية ولا يمكن أن تهدرها".وأكد أن صحة الطلاب والمعلمين هى الأولوية الأولى للدولة خلال الامتحانات، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا محل تقدير واحترام من دول العالم.وفى سياق آخر قال "الإبراشى"، إن تخصيص 10% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة يأتي تأكيدًا على الإيمان بدور المرأة الكبيرة فى المجتمع، وتابع:"سنصل فى يوم من الأيام إلى ترشح المرأة المصرية للانتخابات دون كوتة بعد أن يتأهل المجتمع لذلك".