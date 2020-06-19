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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 19-6-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:23 ص
الدولار
الدولار
أحمد عاشور
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يرصد "الدستور" سعر الدولار اليوم الجمعة 19-6-2020 في البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات، كما يرصد أعلى سعر بيع للدولار في البنوك، وأقل سعر للشراء، بالإضافة إلى آخر تحديثات سعر الدولار عالميًا، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

وشهد الدولار الأمريكي اليوم استقرارا نسبيا في سعره أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وكذلك هو الحال في باقي البنوك، وتباين سعر الدلار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، في مختلف البنوك المصرية والأجنبية مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.

وننشر لكم أسعار العملات في مصر وبشكل يومي، حيث يعتبر سعر الدولار مستقر نسبيا بالنسبة لما يطرأ من تغيرات وتطورات ليس فقط على المستوى المحلي بل والعالمي، حيث لا يحدث "الأخضر" صعودا ولا هبوطا ملحوظا.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 19-6-2020، 16.12 جنيه للشراء، وللبيع 16.24 جنيه.


أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي (الأهلي، ومصر) عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك (القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي)، عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (مصر إيران للتنمية - الأهلي المتحد - التجاري الدولي CIB - العربي الأفريقي - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصرف المتحد - مصرف أبوظبي الإسلامي - كريدي أجريكول - بركة - الاستثمار العربي - المصري الخليجي - HSBC - الإمارات دبي الوطني الدولي - المشرق - الأهلي الكويتي "بيريوس" - الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.

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