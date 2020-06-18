القبض على 4 متهمين احتجزوا شابا بسبب فتاة في العياط

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم باحتجاز شاب، لاعتقادهم تحريضه ابنة أحدهم على ترك المنزل بالعياط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد بتعرض شاب للاحتجاز على يد عدد من الأشخاص بالإكراه.تبين من خلال تحريات رجال المباحث أن فتاة تركت مسكن أسرتها، واعتقد والدها تورط شاب في تحريضها على ترك المنزل، بسبب علاقة عاطفية بينهما، فاستعان بثلاثة أشخاص واحتجزوا الشاب، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرير الشاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.