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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الكابينت الإسرائيلي يعقد أول اجتماعاته.. الأسبوع المقبل

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:02 م
الكابينت
الكابينت
سارة الشلقاني
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يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، اجتماعا مهما، الأربعاء المقبل، عبر تقنية الفيديو.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول منذ تشكيل الحكومة الجديدة، فيما لم يتم الإعلان عن الملفات التي سيناقشها تحديدا، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

ويسعى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، لطرح خطة فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، أمام الحكومة للمصادقة عليها، حتى لو استمر حزب "أزرق أبيض" على موقفه من تنفيذها.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن نتنياهو أكد، خلال أحاديث مغلقة، أنه في حال عدم تمرير مخطط الضم، فسيجري انتخابات مبكرة.

وعقد نتنياهو، أمس الأربعاء، اجتماعا بحضور جانتس، وأرييه درعي وزير الداخلية، وياريف ليفين رئيس الكنيست، لعرض سيناريوهات تنفيذ مخطط الضم، بينما لم يتم الاتفاق على أي منهم.

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