رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عائد من ليبيا يكشف تفاصيل أيام الاحتجاز على يد الميليشيات

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:44 م
عائد من ليبيا
عائد من ليبيا
رباب الأهواني
طباعة
كشف محمود طنطاوي، أحد المصريين العائدين من ليبيا، تفاصيل ما تعرض له هو وزملائه، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بسيطرة العصابات الإرهابية على المنطقة التي يعيشون فيها، وحبسوهم في المنزل 3 أيام، معقبا: "دخلوا علينا مشطونا، وأخدوا كل حاجة معانا".

وأضاف "طنطاوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "عذبونا لمدة 6 ساعات، وهددونا بالسلاح".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

محمد الباز يكتب عن شاهد الزور: أكاذيب وزير عدل مرسى على قناة الجزيرة

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

لاعبو الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا

العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها بطلخا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

غلق 160 ألف حساب قرصنة لبث المباريات في إيطاليا

مقالات الرأي
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
ماجد حبته
الاستثمار فى البشر.. والبقر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مصر ومقاود النصر.. على بقايا ورثة الخلافة العثمانية
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين

مجدى صابر: أرفض وجود بطل منفرد فى العمل

وزير الثقافة السعودي يطلق مبادرة لتطوير مكتبات المملكة

حكاية صورة.. «على فكرة يا سيد.. أنت اكتشاف»