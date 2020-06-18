عائد من ليبيا يكشف تفاصيل أيام الاحتجاز على يد الميليشيات

كشف محمود طنطاوي، أحد المصريين العائدين من ليبيا، تفاصيل ما تعرض له هو وزملائه، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بسيطرة العصابات الإرهابية على المنطقة التي يعيشون فيها، وحبسوهم في المنزل 3 أيام، معقبا: "دخلوا علينا مشطونا، وأخدوا كل حاجة معانا".وأضاف "طنطاوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "عذبونا لمدة 6 ساعات، وهددونا بالسلاح".وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".