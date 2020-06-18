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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

القابضة لمياه الشرب تكشف تفاصيل تطبيق 125 الخاص بخدمة المواطنين

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:40 م
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب
سناء إسماعيل
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قال محمد صلاح، المتحدث الرسمي باسم شركة القابضة لمياه الشرب، إنه تم إطلاق تطبيق 125، والذي كان يتم العمل عليه قبل فيروس كورونا، وذلك للتواصل مع المواطنين بطريقة سهلة لتسجيل شكاويهم حول مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التطبيق يتم من خلاله إرسال توقيتات قطع المياه في كل المحافظات وأعمال الصيانة التي تتم، وبعد الإصلاحات يتم إبلاغهم بعودتها للعمل.

وتابع، أنه من خلال التطبيق تم سداد الفواتير من خلال رقم الاشتراك، ورقم السداد المدون على الفاتورة ويطلب بيانات ورقم الفيزا للدفع، كما يتم من خلال التطبيق قراءة العداد.

وأكد أنه يتم خلال الفترة المقبلة ضم طلبات التعاقد وتوصيل المياه والصرف الصحي للتطبيق بأن يقوم العميل برفع مستنداته وتحديد موعد للتوقيع، وهناك اتجاه لتحويل التوقيع منزلي، كما أن هناك فكرة لتحويل المقايسة منزلي هي الأخرى.

وأوضح أن التطبيق يضم 10 محافظات على مستوى الجمهورية وهم القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والبحر الأحمر، وسيناء، والبحيرة، ويتم ضم باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

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