رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة عمل دجاج كنتاكى فى المنزل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:02 ص
دجاج كنتاكي فى المنزل
دجاج كنتاكي فى المنزل
غادة موسى
طباعة
اعتاد البعض الذهاب إلى فروع كنتاكي المختلفة من أجل تناول قطع الدجاج اللذيذة، ولكن الآن يمكنك القيام بها في المنزل، لتحصل على نفس الطعم الرائع، وتضعه على طاولة عائلتك.

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل

المقادير
- قطع الدجاج.
- ثوم.
- التوابل.
- الحليب الرائب.
- الكاتشب أو الصوص الحار.
- البقسماط.
- زبدة.

الطريقة:
- نحضر قطع الدجاج، ونزيل من عليها الجلد تمامًا.
- نشق كل فص ثوم بالسكين إلى نصفين.
- نضع كل التوابل فوق الحليب الرائب، وفصين ثوم، ونقلب الخليط.
- ثم نضيف صوص الطماطم الحار أو الكاتشاب ونقلب المكونات معًا جيدًا.
- نحضر كيس بلاستيك كبير ونضعه في طبق عميق، ونضع فيه كل قطع الدجاج.
- نصب خليط اللبن الرائب فوق قطع الدجاج.
- نغلق الكيس جيدًا، ونترك الدجاج ليلة في الثلاجة أو ثلاث ساعات على الأقل.
- بعد مرور الوقت نحضر الدجاج من الثلاجة، ونحضر البقسماط، ثم نرفع قطع الدجاج من الكيس ثوانى لتنزيل أي زيادة من السائل.
- نضع القطع على البقسماط المطحون، وتغطى جيدًا من جميع الجهات.
- نسخن الفرن على 200 درجة مئوية، ونرص قطع الدجاج في الصينية.
- ثم نحضر صاج فرن، ونضع عليه شبكة سلك، وندهن الشبكة بالزيت، ثم نرص قطع الدجاج على الشبكة، ونصب عليها الزبدة، ثم ندخل قطع الدجاج إلى الفرن الساخن، ويترك حوالي 40 دقيقة وتصبح ذهبية اللون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالرقم القومي

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

الرئيس السيسي يهنئ ملك المغرب بنجاح عمليته الجراحية

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

آلاء.. عشرينية تُحول قشر البطيخ للوحات فنية

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

«الثقافى الصينى» يحتفل بالذكرى الـ64 لإقامة العلاقات مع مصر.. السبت

حاول الانتحار.. محطات في حياة مكسيم جوركي في ذكرى وفاته

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين

مجدى صابر: أرفض وجود بطل منفرد فى العمل