طريقة عمل دجاج كنتاكى فى المنزل

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل المقادير

- قطع الدجاج.

- ثوم.

- التوابل.

- الحليب الرائب.

- الكاتشب أو الصوص الحار.

- البقسماط.

- زبدة.



الطريقة:

- نحضر قطع الدجاج، ونزيل من عليها الجلد تمامًا.

- نشق كل فص ثوم بالسكين إلى نصفين.

- نضع كل التوابل فوق الحليب الرائب، وفصين ثوم، ونقلب الخليط.

- ثم نضيف صوص الطماطم الحار أو الكاتشاب ونقلب المكونات معًا جيدًا.

- نحضر كيس بلاستيك كبير ونضعه في طبق عميق، ونضع فيه كل قطع الدجاج.

- نصب خليط اللبن الرائب فوق قطع الدجاج.

- نغلق الكيس جيدًا، ونترك الدجاج ليلة في الثلاجة أو ثلاث ساعات على الأقل.

- بعد مرور الوقت نحضر الدجاج من الثلاجة، ونحضر البقسماط، ثم نرفع قطع الدجاج من الكيس ثوانى لتنزيل أي زيادة من السائل. - قطع الدجاج.- ثوم.- التوابل.- الحليب الرائب.- الكاتشب أو الصوص الحار.- البقسماط.- زبدة.- نحضر قطع الدجاج، ونزيل من عليها الجلد تمامًا.- نشق كل فص ثوم بالسكين إلى نصفين.- نضع كل التوابل فوق الحليب الرائب، وفصين ثوم، ونقلب الخليط.- ثم نضيف صوص الطماطم الحار أو الكاتشاب ونقلب المكونات معًا جيدًا.- نحضر كيس بلاستيك كبير ونضعه في طبق عميق، ونضع فيه كل قطع الدجاج.- نصب خليط اللبن الرائب فوق قطع الدجاج.- نغلق الكيس جيدًا، ونترك الدجاج ليلة في الثلاجة أو ثلاث ساعات على الأقل.- بعد مرور الوقت نحضر الدجاج من الثلاجة، ونحضر البقسماط، ثم نرفع قطع الدجاج من الكيس ثوانى لتنزيل أي زيادة من السائل.

- نضع القطع على البقسماط المطحون، وتغطى جيدًا من جميع الجهات.

- نسخن الفرن على 200 درجة مئوية، ونرص قطع الدجاج في الصينية.

- ثم نحضر صاج فرن، ونضع عليه شبكة سلك، وندهن الشبكة بالزيت، ثم نرص قطع الدجاج على الشبكة، ونصب عليها الزبدة، ثم ندخل قطع الدجاج إلى الفرن الساخن، ويترك حوالي 40 دقيقة وتصبح ذهبية اللون.

اعتاد البعض الذهاب إلى فروع كنتاكي المختلفة من أجل تناول قطع الدجاج اللذيذة، ولكن الآن يمكنك القيام بها في المنزل، لتحصل على نفس الطعم الرائع، وتضعه على طاولة عائلتك.