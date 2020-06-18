الأزهر: الهجوم على مدرسة قرآن بأفغانستان إرهاب غاشم

استنكر الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان، اليوم، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الطلاب.وأكد الأزهر أن قتل طلاب لا تتعدى أعمارهم الثامنة عشرة وهم يتلون كتاب الله هو إرهاب غاشم غير آدمي، ويجىء بعد تفجيرين بمسجدين بأفغانستان هذا الشهر راح ضحيتهما ٦ أبرياء، ما يبرهن على أن مرتكبي هذه الجرائم وحوش بشرية ينبغي القضاء عليها وعلى أفكارهم المتطرفة.وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أفغانستان رئيسا وحكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا تلك الأعمال الإرهابية، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن الضحايا فسيح جناته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.