رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سمير راغب يفضح الأسرة الحاكمة بقطر: تتواصل مباشرة مع الإرهابيين

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:40 م
العميد سمير راغب
العميد سمير راغب
رباب الأهواني
طباعة
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن النظام القطرى يتواصل بشكل رسمي ومباشر مع التنظيمات الإرهابية، حيث إن هناك أسماء من الأسرة القطرية الحاكمة تتواصل بشكل مباشر مع الإرهابيين، مؤكدًا أن هناك دعم غير مباشر مع المتطرفين.

وأضاف رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الخميس، أن استمرار النظام القطرى في دعم الجماعات الإرهابية أصبح يسبب لها أزمة كبيرة مع دول العالم، خاصة أن الدوحة تزيد من مقدرات التمويلات التي تقدمها إلى التنظيمات المتطرفة لتنفيذ مخطط فوضوى في المنطقة.

وشدد رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى والاتحاد الأوروبى مواقف حاسمة وقوية لوقف الدعم القطرى للإرهاب في المنطقة ومعاقبة قطر.

وفى وقت سابق نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن بنك الدوحة ومقيمون في قطر متهمون بالتسبب في أضرار جراء دعمهم الإرهاب، وأضافت القناة، أن بنك الدوحة متهم بدعمه للنصرة ما ساهم في ارتكابها جرائم في سوريا، وأن المقيمين في قطر المتهمين بدعم النصرة هما "معتز" و"رامز" الخياط، وفى وقت سابق أكد مصدر قانونى، أن 330 لاجئا سوريا يسجلون دعوى في لندن ضد بنك الدوحة لدعمه جبهة النصرة، وذلك وفق خبر لقناة العربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

كارتيرون لإدارة الزمالك: محمود علاء خط أحمر

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

بالأسماء.. وصول العائدين من ليبيا إلى منازلهم ببنى سويف (فيديو)

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

كارتيرون لإدارة الزمالك: محمود علاء خط أحمر

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

غلق 160 ألف حساب قرصنة لبث المباريات في إيطاليا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مصر ومقاود النصر.. على بقايا ورثة الخلافة العثمانية
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة السعودي يطلق مبادرة لتطوير مكتبات المملكة

حكاية صورة.. «على فكرة يا سيد.. أنت اكتشاف»

هل مات سيد درويش مسموما بمكيدة مطربة ؟.. كتاب لمكاوي سعيد يجيب

الفلسطيني بسام لطفي ضيف «طلات ثقافية» الإثنين