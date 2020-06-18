سمير راغب يفضح الأسرة الحاكمة بقطر: تتواصل مباشرة مع الإرهابيين

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن النظام القطرى يتواصل بشكل رسمي ومباشر مع التنظيمات الإرهابية، حيث إن هناك أسماء من الأسرة القطرية الحاكمة تتواصل بشكل مباشر مع الإرهابيين، مؤكدًا أن هناك دعم غير مباشر مع المتطرفين.وأضاف رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الخميس، أن استمرار النظام القطرى في دعم الجماعات الإرهابية أصبح يسبب لها أزمة كبيرة مع دول العالم، خاصة أن الدوحة تزيد من مقدرات التمويلات التي تقدمها إلى التنظيمات المتطرفة لتنفيذ مخطط فوضوى في المنطقة.وشدد رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى والاتحاد الأوروبى مواقف حاسمة وقوية لوقف الدعم القطرى للإرهاب في المنطقة ومعاقبة قطر.وفى وقت سابق نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن بنك الدوحة ومقيمون في قطر متهمون بالتسبب في أضرار جراء دعمهم الإرهاب، وأضافت القناة، أن بنك الدوحة متهم بدعمه للنصرة ما ساهم في ارتكابها جرائم في سوريا، وأن المقيمين في قطر المتهمين بدعم النصرة هما "معتز" و"رامز" الخياط، وفى وقت سابق أكد مصدر قانونى، أن 330 لاجئا سوريا يسجلون دعوى في لندن ضد بنك الدوحة لدعمه جبهة النصرة، وذلك وفق خبر لقناة العربية.