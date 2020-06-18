حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالأزبكية

قررت نيابة الأزبكية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقة السيارات بالأزبكية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية اشتبهت فى 3 أشخاص بجوار سيارة أجرة "تاكسى" يقودها أحدهم، وشروعهم فى سرقة سيارة باستخدام أدوات ضُبطت بحوزتهم.بمواجهتهم بما أسفرت عنه إجراءات الضبط اعترفوا بمحاولة سرقة السيارة المُشار إليها وأقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وبالكشف عنهم تبين سابقة اتهامهم ومطلوب ضبطهم فى عدة قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.