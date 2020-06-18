الكويت توافق على دخول سفينة إيرانية للبحث عن مفقودين

قال مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية إن الكويت وافقت على طلب السلطات الإيرانية، بدخول سفينة بحث إيرانية مياه الكويت الاقليمية؛ للبحث عن مفقودين في البحر؛ وذلك انطلاقا من التزام الكويت بالقوانين والأعراف الدولية، كعمل إنساني تحتمه مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والتزاما بمبدأ التعاون المشترك بعمليات الإنقاذ البحري والبحث عن المفقودين في البحر.وأوضح المصدر، في بيان له اليوم، أن دخول السفينة جاء رفقة وإشراف كامل من القوة البحرية، وقوات خفر السواحل الكويتية؛ للقيام بعملية مشتركة للبحث عن مفقودين إيرانيين كانوا على متن السفينة الإيرانية "بهبهان" والتي غرقت قرب المياه الاقليمية الكويتية قبل أسبوع، مشيرا إلى أن عمليات البحث تمت في كامل المنطقة وانتهت اليوم، بعد التأكد من خلوها من جثث ضحايا السفينة الإيرانية.