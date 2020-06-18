الكاظمى يتعهد بحماية السيادة العراقية

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الصواريخ التي استهدفت الجندي المجهول في بغداد، تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه.‏وأضاف عبر تغريدة على تويتر: لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها، مضيفًا: "ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن".وكان استدعت وزارة الخارجية، صباح اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى جمهورية العراق وسلّمته مذكرة احتجاج، على القصف المدفعي الإيراني الذي تعرّضت له قرى حدوديّة في (مرتفعات آلانة) التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل يوم الثلاثاء الماضي وما تسبب به من خسائر مادية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بث الخوف بين الآمنين من سُكّان تلك المناطق.استدعت وزارة الخارجية، صباح اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى جمهورية العراق وسلمته مذكرة احتجاج، على القصف المدفعي الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية في (مرتفعات آلانة) التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل يوم الثلاثاء الماضي وما تسبب به من خسائر مادية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بث الخوف بين الآمنين من سكان تلك المناطق.