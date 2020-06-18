أستاذ قانون دولي: كرامة المواطن المصري ستظل محفوظة

أشادت الدكتورة نورهان موسى أستاذ القانون الدولي بجهود الصقور المصرية وأجهزة الدولة المختلفة من أجل عودة المصريين المحتجزين في ليبيا فجر اليوم، لافتة إلى أنه إنجاز بطولي يضاف إلى إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحفظ كرامة المصريين جميعا، ضد أي تجاوزات أو انتهاكات تحدث في حق المصريين.وأشارت الخبير القانوني - في بيان - إلى نجاح قوات الأمن في توفير التأمين اللازم لموكب تحرك المصريين لمسافة 700 كم داخل ليبيا وصولا إلى منفذ السلوم، خاصة وأن الرئيس منحهم كل الخيارات الممكنة لإعادة المصريين المحتجزين بشكل آمن، مؤكدة أن ليبيا تمثل أحد أهم دوائر الأمن القومي المصري، وما يحدث في الأراضي الليبية تؤثر تداعياته بشكل كبير على أمن واستقرار مصر.وتابعت أن عودة المصريين من ليبيا سالمين يرسخ لدى الجميع قوة الدولة المصرية، وحجمها فى المنطقة، وأن كرامة المواطن المصرى ستظل مرفوعة، سبقتها مواقف أخرى منها تخصيص رحلات للعالقين فى الخارج نتيجة جائحة كورونا وعودتهم لأراضي الوطن بسلام وهذا ما لم تفعله دول كبرى.