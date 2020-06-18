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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: تطبيق تتبع حالات كورونا لن يكون متاحًا قبل الشتاء

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:06 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلن اللورد بيثيل، مسئول الابتكار في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، عن أن تطبيق تتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قد لا يكون متاحًا للاستخدام على نطاق واسع حتى فصل الشتاء القادم.

وأكد اللورد بيثيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الحكومة لا تريد "ترهيب" الجمهور باستخدام التكنولوجيا لإخبارهم بأنهم قد يكونون مرضى.

يذكر أن وزير الأمن البريطاني قال في وقت سابق، إن بلاده تعالج أمورًا فنية تتعلق بتطبيق التتبع الذي تأمل أن يساعدها على إبقاء تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة، لكنها ستستخدم وسائل التتبع التقليدية حتى يتم نشر التطبيق.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن أن برنامجًا "متطورًا" لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا سيكون جاهزًا بحلول الأول من يونيو الجاري.

وينظر إلى برنامج الاختبار والتتبع كإجراء رئيسي لإعادة فتح البلاد، لكنه واجه أيضًا انتقادات بعد أن قال مشرعون من المعارضة إن تعهدًا سابقًا باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية طورته خدمة الصحة الوطنية تعثر منذ منتصف هذا الشهر.

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