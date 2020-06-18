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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تعرف على كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2020

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:08 م
عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي
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تنشر "الدستور" تفاصيل كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر ٢٠٢٠ فبعد أن أعلنت وزارة البترول المصرية عن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي إلكترونيا دون اللجوء إلى كشاف الغاز وإرساله إلى موقع الوزارة مباشرة لتحديد قيمة فاتورة واستهلاك الغاز، يبحث الكثير عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقع وزارة البترول.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر ٢٠٢٠


وتقدم "الدستور" لقرائها خطوات مهمة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وذلك من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر.

حيث حددت وزارة البترول الأيام من 1 إلى 15 من كل شهر، مهلة لتقديم قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عبر المواطنين، وذلك عقب إيقاف مرور المحصلين للمنازل في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.


كيفية قراءة عداد الغاز المنزلي


أوضحت الشركة المصرية للخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه يتم التبليغ من داخل المنزل عن قراءة العداد ودفع الفواتير عن طريق خانات عداد الغاز، فى أقل من دقيقة من الهاتف المحمول عن طريق اتباع الإرشادات، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي: http:petrotrade.com.egbillingbillq.aspx

ثم تسجيل رقم المشترك الموجود على الفاتورة من خلال إدخال الأرقام الموضحة في الفاتورة "فرعي- شقة - عمارة- بلوك- قطاع- يومية- منطقة- محافظة".

وبعد ذلك يتم كتابة الأرقام الموضحة على العداد في الخانات السوداء فقط وعدم كتابة الأرقام في الخانات الحمراء.

كما يمكن الاتصال بخدمة العملاء أو الكول سنتر عبر الرقم الساخن (١١٢٢)، أو الاتصال عن طريق الخط الأرضى (٢٢٦٠١٣٨١)، وذلك في حالة مواجهة أي أعطال أو مشكلات في خطوط الغاز.


وأصدرت الشركة المصرية للخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بيانا هاما لعملاء ومستهلكى الغاز الطبيعي، بخصوص قراءة عداد الغاز الطبيعي عبر كشافين الشركة، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ وباء فيروس كورونا.

قالت الشركة في بيانها، إنه حرصا من إدارة شركة "بتروتريد" برئاسة الدكتور وسيم وهدان، رئيس مجلس إدارة الشركة، على سلامة العملاء والمحصلين، وتقليل فرص الإصابة ونقل عدوى فيروس كورونا المستجد، فأنه تم التنبيه على محصلين الشركة بعدم الدخول إلى المنازل وأخذ قراءة عداد الغاز الطبيعي نهائيا.

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