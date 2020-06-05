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د. محمد الباز
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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-6-2020 فى محافظات مصر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:09 ص
الصلاة
الصلاة
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يقدم "الدستور" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-6-2020 فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:

وتأتي تلك الخدمة انطلاقا من حرص موقع "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:09.

توقيت صلاة الظهر 11:53.

ميعاد صلاة العصر 3:29.

موعد صلاة المغرب 6:54.

ميعاد صلاة العشاء 8:25.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:09.

توقيت صلاة الظهر 11:58.

موعد صلاة العصر 3:37.

توقيت صلاة المغرب 7:01.

موعد صلاة العشاء 8:35.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:03.

توقيت صلاة الظهر 11:49.

موعد صلاة العصر 3:26.

ميعاد صلاة المغرب 51: 6.

توقيت صلاة العشاء 8:23.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:06.

توقيت صلاة الظهر 11:41.

موعد صلاة العصر 3:11.

توقيت صلاة المغرب 6:37.

موعد صلاة العشاء 8:05.

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 3:22.

توقيت صلاة الظهر 11:47.

موعد صلاة العصر 3:10.

توقيت صلاة المغرب 6:37.

موعد صلاة العشاء 8:01.

حكم تارك الصلاة
تارك الصلاة إذا كان قد تركها جاحدا لوجوبها مع علمه بأن الله أمر بإقامتها فهذا مرتد بإجماع الأمة ومن تركها جاحدا لوجوبها جهلا منه بوجوبها كحديث العهد بالإسلام لم يحكم بكفره، ولكن يُعَلّم ويؤمر بها. قال ابن عبد البر: "أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك، واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدًا لعملها، وهو على القيام بها قادر، ونُقل عن الصحابة أنهم كانوا يرون كفره".

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