المعارضة التركية تستفسر عن 2 ترليون و346 مليارًا أنفقتها حكومة أردوغان

تساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كلتيشدار أوغلو، عن مصير 2 ترليون و346 مليار دولار انفقتها حكومة العدالة والتنمية على مدار 17 عاما الماضية، وفقا لما نشرته جريدة "سوزجو".واتهم اوغلو الجكومة التركية بعدم الشفافية في حوار له مع برنامج "الزعماء يتحدثون عن الاقتصاد"، وتابع اوغلو: لا أعلم ثمن تكلفة الافتتاحات الجديدة بمطار إسطنبول، لكنني أدفع ثمن هذه التكلفة، ولا نعلم أيضا تكلفة مستشفيات البلدية وعلمناه من موقع شركة مقاولات إنجليزية. الإنجليز يعلمون ونحن لا نعلم. أي منطق هذا؟".