ضبط 7 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها في الإسكندرية

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.وتمكنت جهود تلك الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة "ثان المنتزه" حال استقلاله سيارة.. وبحوزته 7000 قرص مخدر- 9 طربة لمخدر الحشيش، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات 675000 جنيه.تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية.