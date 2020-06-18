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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 7 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها في الإسكندرية

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:54 ص
قرص مخدر
قرص مخدر
مريم جبل و عمرو المزيدي
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كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

وتمكنت جهود تلك الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة "ثان المنتزه" حال استقلاله سيارة.. وبحوزته 7000 قرص مخدر- 9 طربة لمخدر الحشيش، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات 675000 جنيه.

تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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