زعيم المعارضة التركية: شعبية «العدالة والتنمية» انخفضت جدًا

قال زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات سياسية كبيرة في تركيا.وتابع أوغلو في تصريحان لبرنامج «الزعماء يتحدثون عن الاقتصاد»، الذي يُعرض على قناة «كارا تي في»: "تركيا تشهد أزمة ديموقراطية كبيرة ولكن لا بد من تحسين الاقتصاد التركي ولن يتحسن دون تحسن أوضاع الديموقراطية في البلاد".وقال أوغلو: "لقد انخفضت شعبية العدالة والتنمية وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا كبيرًا في التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، بالتأثر بانهيار الاقتصاد التركي".وتابع: "لا يوجد رأس مالي خارجي في تركيا ولكن تركيا ما زالت تدفع الكثير من الفوائد بسبب الديون.. اعتقد أن الذين كانوا يصوتون مجبرين لحزب العدالة والتنمية سيغيرون رأيهم في الفترة المقبلة».واستكمل أن انخفاض شعبية العدالة والتنمية نبع من السياسات الخاطئة التي يفرضها الحزب على الأحزاب الجديدة.