بشير الديك: محمد رمضان الأنسب لتجسيد سيرة أحمد زكي

قال الكاتب الكبير والسيناريست بشير الديك، إنه سيكتب مسلسل أحمد زكي من واقع تاريخه الفني وكفاحه وسط المعوقات الكثيرة، والتي تغلب عليها جميعًا ووصل إلى القمة، وتابع: "أنا مش بعمل سيرة الإمبراطور الراحل.. أنا بستوحى منه معنى الموهبة وتطورها، رغم أن الظروف كلها كانت ضده.. وكيف أنه ظل يمثل حتى وفاته رغم أنه كان مصابا بالسرطان وهذه شخصية نادرة".وأضاف "الديك "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هدفه هو كتابة مسلسل يظهر الفن المصري ممثلا في أحمد زكي خلال الفترة الزمنية التي عاشها، قائلا: "أنا سيناريست مخضرم أنا مش بعمل شخصية ذهنية بل شخصية من لحم ودم.. وسوف أراعي الحالة النفسية له".وشدد على أن الإمبراطور كان له حس مصري عالٍ جدًا ولذلك كان يؤدى شخصيات مصرية وطنية حتى فارق الحياة رغم حالته الصحية المتردية في أواخر أيامه.وعن الفنان محمد رمضان، قال:"إنه أنسب واحد سنًا وشكلًا لتمثيل شخصية أحمد زكي في المسلسل لأنه ممثل جيد جدًا.. ولن نفترى على الناس ونقول لا.. هو ممثل ومعاه كارنيه النقابة".