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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسكندرية يكشف سبب عدم تحريره محاضر للمخالفين على الشاطئ

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:34 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
سناء إسماعيل
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تفاجئ خلال جولته التفقدية للشواطئ، أن هناك شاطئا يكتظ بالأسر، بالمخالفة لقرارات الدولة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع: "الموقف كان صعبا لأن هناك ما بين 200 و 300 أسرة موجودة على الشاطئ.. وده انتحار جماعي".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه قام بتحرير محضر وغرامة فورية لمستأجر الشاطئ، وبمجرد توجيه النصح والإرشاد لبعض الأسر انصرف الجميع.

وكشف أن السبب وراء عدم تحرير غرامات للأسر، قائلًا: "لا يمكن من الناحية الإنسانية تطبيق الغرامة عليهم، كون الأسر بسيطة وفى حال عدم دفع الغرامة سيتم اصطحابهم إلى قسم الشرطة"، مشيرًا إلى أنه اكتفى بتوجيه النصح لهم وإرشادهم.

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