الأنبا مكاريوس يشارك في دورة خدام إيبارشية المنيا «أونلاين»

شارك الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم الأربعاء، في دورة لخدام الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وناقش نيافته موضوع "تجديد الطبيعة البشرية وإنسان اليوم الثامن"، وذلك في إطار حرص الأنبا مكاريوس على الدعم الروحي للأقباط خلال فترة تعليق الصلوات والأنشطة الروحية بالكنائس؛ للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.