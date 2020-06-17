مصطفى بكري: قانون قيصر يستهدف سوريا لخدمة إسرائيل وميليشيات الإرهاب

علق الإعلامي مصطفى بكري، على قانون "قيصر"، والذي صدق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء ضد سوريا.وقال بكري، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "قانون قيصر الصهيوني يستهدف سوريا العربية، هو قانون لخدمة إسرائيل وميليشيات الإرهاب، إنه قانون يسعي إلي إجهاض الانتصار العسكري على تنظيمات الإرهاب، سوريا العروبة ستنتصر بشعبها وجيشها العظيم، ازدواجية المعايير تتجلي في أبشع صورها في هذا القانون المعادي".كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية جديدة تهدف إلى منع الأنشطة التجارية الأجنبية من التعاون مع الحكومة السورية، كما تهدف الإجراءات المنصوص عليها في قانون "قيصر" إلى قبول الانتقال السياسي السلمي.