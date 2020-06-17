الباز ضيف «بالعربي» على إذاعة «صوت العرب» السبت

يحل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ضيفا على الإعلامي محمد عبدالعزيز، ببرنامج "بالعربي"، وذلك يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء على راديو صوت العرب.ويقدم الباز، قراءة في أحداث المنطقة العربية بين التداعيات والنتائج.يذاع برنامج "بالعربي" عبر أثير موجات صوت العرب، في تمام الساعة التاسعة مساء، إعداد وتقديم محمد عبدالعزيز، هندسة الهواء عبدالله محمود.