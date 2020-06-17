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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«من فات قديمه تاه».. حسين أبوحجاج داخل ورشة الكاوتش: «شغلانتى»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:59 م
صلاح أبو حجاج
صلاح أبو حجاج
هاجر رضا
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انتشرت خلال الساعات الماضية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان حسين حجاج، الذي اشتهر في المجال الفني باسم "عوضين" وهو يعمل في ورشة لإصلاح إطارات السيارات، لعدم توافر فرصة مناسبة له في الوسط الفني.

"من فات قديمه تاه" جملة كثيرا ما يرددها الفنان والأسطى الفنان حسين أبوحجاج حسبما قال في تصريحه لـ"الدستور"، لافتا إلى أنه أنشأها منذ عام ١٩٨٠، بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، لتكون مصدر رزق له، ولم يتركها نهائيًا حتى بعد دخوله المجال الفني.

وأضاف أبو حجاج: "عمري ما أتخلى عن مهنتي أبدًا، أنا اللي بدأت فيها مورثتهاش عن حد، عشان كده هي وش الخير عليا مرجعتش ليها من وقت ظهور فيروس كورونا زي ما الناس قالت".

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع ويرفع البلاء والوباء وتعود الحياة لطبيعتها كما كانت، وأن يديم العافية على الناس أجمعين، ويحفظ مصر وأهلها من كل شر.

جدير بالذكر أن أبوحجاج يبلغ من العمر 66 عاما، وهو متزوج ولديه 4 أبناء: هشام، 32 سنة، محاسب بالسعودية، ومحمود، 30 سنة، يعمل بالورشة، وبنتان متزوجتان، إحداهما مدرسة، والثانية ربة منزل.

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