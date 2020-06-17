الخارجية الأمريكية: قانون قيصر يستهدف الحكومة السورية

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد إخراج جميع القوات الإيرانية والموالية لها وحزب الله من سوريا.وشددت المسئولة الأمريكية في تصريحات اليوم خلال مؤتمر صحفي من واشنطن على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، وأن واشنطن تهدف لدفع الحكومة للحل السياسي، مشيرة إلى أن قانون قيصر لا يستهدف الشعب السوري، وفق قناة "سكاي نيوز".وأضافت: "قانون قيصر يستهدف الحكومة السورية ونشاطاتها بشكل أساسي".وأكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية أن قانون قيصر صارم ويشمل بنودا مهمة ضد كل من يتعامل مع الحكومة السورية.وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات أمريكية على قيادات سورية وميليشيات بموجب قانون قيصر.