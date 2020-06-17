رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: قانون قيصر يستهدف الحكومة السورية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:24 م
المتحدثة الإقليمية
المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية
محمد عمر
طباعة
أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد إخراج جميع القوات الإيرانية والموالية لها وحزب الله من سوريا.
وشددت المسئولة الأمريكية في تصريحات اليوم خلال مؤتمر صحفي من واشنطن على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، وأن واشنطن تهدف لدفع الحكومة للحل السياسي، مشيرة إلى أن قانون قيصر لا يستهدف الشعب السوري، وفق قناة "سكاي نيوز".

وأضافت: "قانون قيصر يستهدف الحكومة السورية ونشاطاتها بشكل أساسي".

وأكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية أن قانون قيصر صارم ويشمل بنودا مهمة ضد كل من يتعامل مع الحكومة السورية.

وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات أمريكية على قيادات سورية وميليشيات بموجب قانون قيصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

رسميا.. إطلاق «تطبيق موبايل» لدفع فواتير المياه

وزير التعليم: منصة الثانوية الإلكترونية لن تكون مجانية مستقبلًا

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل لائحة قانون الجامعات

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل لائحة قانون الجامعات

رسميا.. إطلاق «تطبيق موبايل» لدفع فواتير المياه

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«لايف كوتش».. رحلة من الدبلوم لماجستير في الصحة النفسية (فيديو)

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

17.3 مليار يورو لمواجهة البطالة في فرنسا

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان القنيطرة الثقافي بسوريا غدا

«المعرفة ومصادرها» محور العدد الجديد من مجلة «أفكار» الأردنية

المتحف العراقي يتسلم 446 قطعة أثرية مختلفة (صور)

«نهضة مصر» تدعم «علامهم هو سندهم» لتأهيل فاقدي الرعاية الأبوية