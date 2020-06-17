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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب أردوغان يحدد 15 يوليو لفتح «آيا صوفيا» للصلاة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:59 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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ذكر موقع «تركيا الآن» أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، حدد خلال اجتماع الهيئة التنفيذية المركزية للحزب، موعد فتح متحف آيا صوفيا للصلاة، وذلك بعد تحويله إلى مسجد.

وأجرى الحزب استطلاع رأي فيما بينهم، حول الموعد المناسب لفتح آيا صوفيا، وتم التوافق على اختيار 15 يوليو كأفضل موعد، ومن المتوقع أن تصدر أحد الهيئات القضائية قرارًا بفتح آيا صوفيا للعبادة في الموعد الذي قدمه الحزب الحاكم.

وانقسم الشارع التركي ما بين مؤيد ومعارض لتحويل الكنيسة إلى مسجد، فمنذ أن ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الهواء مباشرة يقرأ سورة الفتح داخل متحف «آيا صوفيا» في أول يوم لصلاة الجمعة في تركيا بعد الإغلاق بسبب كورونا، وحديثة عن رغبته في فتح آيا صوفيا للعباده، تزايدت الانتقادات ضد أردوغان، فيما اعتبره المعارضون توظيفًا سياسيًا من أردوغان، حيث سبق أن فتح الموضوع للنقاش أكثرمن مرة دون اتخاذ خطوات فيه.

وعلى غير المتوقع، فاجأ بابا الأرمن المسيحيين في تركيا ساهاك ماشاليان الجميع، من خلال تأييده لدعوات افتتاح آيا صوفيا للعبادة مرة أخرى، على أن يتم تخصيص جزء منه للمسيحيين بقوله: "نعم فليفتح آيا صوفيا للعبادة، إن المعبد كبير بما يكفي، وليتم تخصيص مساحة للمسيحيين أيضًا، حتى يتحول آيا صوفيا إلى رمز للعصر والسلام".

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