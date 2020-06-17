رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ طب عيون يكشف العلاقة بين كورونا والعين الحمراء

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:49 م
الدكتور حازم ياسين
الدكتور حازم ياسين
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب العيون، أن أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" محيرة للعالم أجمع، حيث تكتشف دول العالم كل يوم أعراضا وأسرارا جديدة عن طرق انتشار الفيروس، وبالتالي فإن أعراض هذا الوباء المستجد ليست ثابتة بل تتغير وتتحور.

وأضاف أستاذ طب العيون، خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" أنه لا يوجد علامات تشخيصية لها علاقة بفيروس كورونا المستجد والعين، موضحا أنه ليس كل شخص عينه حمراء فهو يحمل الفيروس، لأن هناك التهابا فيروسيا في الملتحمة.

وأشار أستاذ طب العيون إلى أن الدراسات متناقضة بشكل كبير بشأن علاقة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" والتهابات الملتحمة في العين، فبعضها يؤكد وجود علاقة بينهما وبعض الدراسات تنفي هذه العلاقة، لافتا إلى أن التهاب ملتحمة العين يأتى أحيانا بسبب كثرة المنظفات التي يتم استخدامها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحا أنه لا يوجد ارتباط بين ضغط الدم وضغط العين بطريقة مباشرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: منصة الثانوية الإلكترونية لن تكون مجانية مستقبلًا

محمد الباز يكتب عن شاهد الزور: أكاذيب وزير عدل مرسى على قناة الجزيرة

بالرقم القومي تعرف على قيمة العلاوات الخمس

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل لائحة قانون الجامعات

رسميا.. إطلاق «تطبيق موبايل» لدفع فواتير المياه

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«لايف كوتش».. رحلة من الدبلوم لماجستير في الصحة النفسية (فيديو)

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

17.3 مليار يورو لمواجهة البطالة في فرنسا

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان القنيطرة الثقافي بسوريا غدا

«المعرفة ومصادرها» محور العدد الجديد من مجلة «أفكار» الأردنية

المتحف العراقي يتسلم 446 قطعة أثرية مختلفة (صور)

«نهضة مصر» تدعم «علامهم هو سندهم» لتأهيل فاقدي الرعاية الأبوية