أستاذ طب عيون يكشف العلاقة بين كورونا والعين الحمراء

قال الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب العيون، أن أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" محيرة للعالم أجمع، حيث تكتشف دول العالم كل يوم أعراضا وأسرارا جديدة عن طرق انتشار الفيروس، وبالتالي فإن أعراض هذا الوباء المستجد ليست ثابتة بل تتغير وتتحور.وأضاف أستاذ طب العيون، خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" أنه لا يوجد علامات تشخيصية لها علاقة بفيروس كورونا المستجد والعين، موضحا أنه ليس كل شخص عينه حمراء فهو يحمل الفيروس، لأن هناك التهابا فيروسيا في الملتحمة.وأشار أستاذ طب العيون إلى أن الدراسات متناقضة بشكل كبير بشأن علاقة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" والتهابات الملتحمة في العين، فبعضها يؤكد وجود علاقة بينهما وبعض الدراسات تنفي هذه العلاقة، لافتا إلى أن التهاب ملتحمة العين يأتى أحيانا بسبب كثرة المنظفات التي يتم استخدامها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحا أنه لا يوجد ارتباط بين ضغط الدم وضغط العين بطريقة مباشرة.