وزير التعليم: منصة الثانوية الإلكترونية لن تكون مجانية مستقبلًا

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار "مجموعة ائتلاف معلمي مصر"، على تطبيق "واتساب"، حول مدى استمرار منصة "ثانوية دوت نت" للعام المقبل، موضحًا أنه سيتم تطويرها واستكمال باقي السنوات الدراسية عدا الثانوية العامة، لكن لن تتاح مجانًا كما هو الحال في هذه الظروف الاستثنائية.وطالب الدكتور طارق شوقي، طلاب الثانوية العامة، بالدخول على منصة "thanaweya.net" وإنشاء حساب للتسجيل في المراجعة النهائية في مواد التاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية والديناميكا والفيزياء.وقال شوقي، إن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.