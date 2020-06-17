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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحرية المصري يواصل مشاركته بحملة «الوعي أمان» بالبحيرة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:32 م
حملةالوعي أمان
حملةالوعي أمان
إسلام نصير
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يواصل حزب الحرية المصرى، مشاركته، ضمن مبادرة "الوعي أمان" التى اطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من الأحزاب، وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وقامت أمانة محافظة البحيرة، بحضور رشدي شنىيشن أمين مساعد الحزب ونهال العلقامي أمينة المرأة بالحزب وعلاء ابو عجور امين مساعد شوؤن الفعاليات، وباشراف اللواء إبراهيم أبو شادي، أمين الحزب بالمحافظة، وبوجود صابرين حجازي، مسؤولة التنسيقية وشباب الأحزاب والسياسيين بالتوجه بوفد من الحرية المصري بصحبة مسؤول التنسيقية لمديرية الصحة بمحافظة البحيرة.

وتم خلال الزيارة تقديم التبرع من الحزب وهو عبارة عن عشرين ألف ورقة توعية ولاصقات باسم مديرية الصحة، وما يقرب من ٢٤٠٠ زجاجة كحول ومواد مختصة بالتطهير.

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