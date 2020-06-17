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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد فرج: أجسد شخصية صاحب شركة عام 2080 في «برود أعصاب»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:27 م
الفنان محمد فرج
الفنان محمد فرج
ياسمين عباس
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قال الفنان محمد فرج إنه انضم إلى فيلم "برود أعصاب" بعد النجاح الذي حققه في برنامج "المهزراتية" والذي أذيع على قناة "النهار" وحققَّ جماهيرية كبيرة في رمضان الماضي.

وأضاف محمد فرج، أنه يهوي مهنة التمثيل منذ نعومة أظافره، رغم عمله في الإعلام لذا وجد ضالته حاليًّا في عالم التمثيل بعد نجاحه في مجال الإعلام والإعلانات مع النجم أحمد حلمي وأمينة خليل وغيرهم، واكتساب شهرة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار محمد فرج إلى أن دوره في "برود أعصاب" سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، وسيقدَّم دورا مختلفا تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التى يقدَّمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة وفي مجال الإعلام.

وأوضح أنه يقدم دور رئيسي في الأحداث يجسد شخصية "عمرو" صاحب شركة تعمل في مجال التكنولوجيا وتصمم بمقاييس عام ٢٠٨٠، ويتعرض للنصب والاحتيال من بعض المواقع الإلكترونية التي تسيطر على شركته؛ والفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب والخيال العلمي والفانتازيا الخالية.
الفنان محمد فرج
الفنان محمد فرج
الفنان محمد فرج
الفنان محمد فرج

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