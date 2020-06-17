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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 87 مخالفة تموينية للمخابز والأسواق بالمنيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:58 م
مخبز
مخبز
المنيا ـ على حسين
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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية التموينية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

من جهته أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 87 مخالفة تموينية، منها 63 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص بالوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – قضايا أخرى متنوعة)، وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 23 مخالفة، تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – محلات تجارية بدون تراخيص –عدم وجود شهادات صحية – البدالين التموينيين – منتجات بدون فواتير)، بالإضافة إلى محضر في مجال المواد البترولية.

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