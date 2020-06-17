دفاع «محسن السكري» يطلب مناقشة الشهود في «غسيل الأموال»

- الاتهامات المسندة للمتهم



تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال.واستمعت المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكى، لدفاع محسن السكرى، حيث طالب مناقشة شهود الإثبات، وطلب ضم خطاب من البنك المركزي يفيد تاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم ببنك Hsbc، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم.من جانبها ردت النيابة العامة على دفاع السكرى، بطلب استمرار حبس المتهم لحين الفصل في الدعوي.وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت، أحالت القضية للمحكمة الاقتصادية للاختصاص النوعي.كشف قرار الإحالة في لقضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، عن أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة "رد سي للتسويق العقاري"، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.وتبين أنه أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين - أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير- مبلغ مائة وخمسين ألف دولار.وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.