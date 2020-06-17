موسكو: نأمل في حوار أمريكي أكثر انفتاحًا باتفاقية حظر الأسلحة

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، عن أمله أن تستمع الولايات المتحدة إلى موقف بلاده بشأن عدم جواز استخدام الأسلحة البيولوجية وأن تجري حوارًا أكثر انفتاحًا واهتمامًا مع المشاركين في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.وقال ميدفيديف في مقال له بعنوان "التعاون الأمني أثناء وباء فيروس كورونا المستجد" في مجلة "روسيا في السياسة العالمية" اليوم الأربعاء:" إن روسيا لا تزال ملتزمة بوثيقة دولية هامة مثل اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية"، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يحتاج حاليًا إلى مراجعة شاملة.وأضاف أن بلاده تدعو إلى التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية، معربًا عن أمله أن تستمع واشنطن إلى الموقف الروسي وتدخل في حوار أكثر انفتاحًا وتنخرط مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.