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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات ووفيات كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:42 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
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سجلت أوكرانيا أعلى معدل إصابات ووفيات يومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ اندلاع الأزمة إذ بلغ عدد الإصابات 758 والوفيات 31 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء- ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 33 ألفا و234 حالة والوفيات إلى 943، وقال إنه من بين إجمالي المصابين، هناك 2445 طفلًا و5650 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.

وأكد ستيبانوف أن أوكرانيا سجلت أكبر عدد من الحالات اليومية (758 إصابة جديدة) وأعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالمرض (31 وفاة) منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وسجلت البلاد 415 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين من الفيروس إجمالًا إلى 14 ألفا و943 شخصًا في أوكرانيا.

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