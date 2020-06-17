فنزويلا: 80% من إصابات كورونا من دول مجاورة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن 80% من الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في البلاد مستوردة من الدول المجاورة.وقال مادورو - في خطاب ألقاه في العاصمة (كاراكاس) حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الأربعاء - "80% من حالات الإصابة (بكورونا) في فنزويلا مستوردة من دول أخرى، تبقى فنزويلا دولة وحيدة تستقبل أبناءها من كولومبيا والبرازيل وبيرو والإكوادور وتشيلي".وأضاف أن الأجهزة الصحية الوطنية سجلت 88 إصابة جديد بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.وكشفت الحكومة الفنزويلية عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد في 13 مارس الماضي، وفي اليوم ذاته جرى فرض حالة الطوارئ في البلاد، أما في 17 مارس فأعلن مادورو عن قراره فرض الحجر الصحي في كل أراضي فنزويلا.