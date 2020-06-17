سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-6-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

ويقدم موقع « الدستور » سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:



وانخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.22 وللبيع 18.42، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.21 وللبيع 18.36، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.19 وللبيع 18.42، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.18 وللبيع 18.41، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.17 وللبيع 18.42، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.15 وللبيع 18.40، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.28، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.01 وللبيع 18.31.



كما سجل المصرف المتحد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 18.22 وللبيع 18.24، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.23 وللبيع 18.46، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.23 وللبيع 18.39، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.24 وللبيع 18.42، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.24 وللبيع 18.42، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.24 وللبيع 18.42، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.25 وللبيع 18.42.



كما ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، اليوم الأربعاء، ليسجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.26 وللبيع 18.42، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.25 وللبيع 18.42، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.25 وللبيع 18.41، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.25 وللبيع 18.41، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.25 وللبيع 18.41.

تباينت أسعار صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء الموافق 17-6-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وشهد سعر اليورو في البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.36 جنيه، مقابل تسجيله أمس الثلاثاء للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.29 جنيه.