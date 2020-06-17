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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تأجيل الجزء الثانى من مسلسل بـ«100 وش»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:04 ص
مسلسل بـ«100 وش»
مسلسل بـ«100 وش»
محمد قدري
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قرر القائمون على مسلسل بـ"100 وش" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين عدم تقديم الجزء الثاني من العمل رمضان القادم وتأجيله لوقت لاحق.

تفاصيل تأجيل الجزء الثاني من مسلسل بـ 100 وش


وأكدت المخرجة كامل أبو ذكري على قرار الأبطال وقررت عدم خوض أي تجربة درامية هذا العام بعد المجهود الكبير العام الماضي في الجزء الأول من المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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وكانت الأنباء تواردت أيضًا عن إخراج كاملة أبو ذكري لمسلسل محمد رمضان الجديد لكن "كاملة" نفت ذلك تمامًا من خلال منشور لها عبر فيس بوك كتبت فيه: "محمد رمضان ممثل موهوب جدًا وأحب جدًا اشتغل معاه لما الظروف تسمح.. بس أنا السنة دي مَش حشتغل مسلسلات مهما كانت إيه علشان كمية الناس اللي بتتصل علشان تعمل كاستينج، أنا مش حعمل مسلسلات السنهة دي وحلمي هو فيلم رواية لنجيب محفوظ من إنتاج شركة كاي ميديا وده لسه السيناريو ما تكتبش".

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