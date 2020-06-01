بدء كتابة الجزء الثاني من مسلسل «بـ100 وش»

يبدأ كل من أحمد وائل وعمرو الدالي، كتابة سيناريو الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الاستقرار على الحبكة الدرامية للعمل.وكان المنتج جمال العدل، قد أعلن عن تقديم جزء ثان من مسلسل "بـ100 وش" للنجمين آسر ياسين ونيللي كريم، خاصة بعد النجاح الساحق الذي حققه العمل في الموسم الرمضاني الماضي، ومن المقرر أن تبدأ تجهيزات الجزء الجديد في شهر أكتوبر المقبل، خاصة وأن المخرجة كاملة أبو ذكرى، أنهت الجزء الأول من العمل بنهاية مفتوحة بهروب العصابة وليس القبض على سكر وعمر كما اعتقد البعض.مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، زينب غريب، دنيا ماهر، محمد عبد العظيم، سارة التونسي، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.