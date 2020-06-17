تمديد إغلاق الحدود الكندية الأمريكية لشهر إضافى

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تمديد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة أمام السفر غير الضروري لمدة 30 يومًا أخرى على الأقل لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث تستمر الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة في تجاوز حاجز المليونين.وأعلن رئيس الوزراء الكندي - خلال مؤتمره صحفي يومي في أوتاوا - أن الاتفاق ينتهي يوم الأحد، لكنه سيمتد حتى 21 يوليو المقبل، قائلًا: "هذا قرار مهم يبقي الناس في بلدينا في أمان".وتوصلت الدولتان إلى اتفاق في مارس لإغلاق الحدود مؤقتًا للسفر غير الضروري - ما يعني عدم وجود زيارات ترفيهية - مع إبقائها مفتوحة أمام حركة المرور التجارية والعاملين الأساسيين الذين يعبرون الحدود للعمل، وقاما بالفعل بتمديد الصفقة مرتين حتى الآن، ويغطي الحظر المفروض على السفر الأساسي الحدود البرية بين البلدين، بالإضافة إلى السفر الجوي والبحري والسكك الحديدية إلى كندا.