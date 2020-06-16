وزيرة التضامن: لم نتخذ أى قرار بفتح حضانات الأطفال حتى الآن

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا، بالأطفال والنشء والحفاظ على صحتهن، وعليه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرارات بشأن فتح الحضانات.وأضاف "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "حتى تاريخه مش هتفتح خالص الحضانات..هناخد قرار مستقبليًا.. نحن لا نعلم ما سيحدث الأسبوع والعالم كذلك ونحن نحرص على صحة الأطفال".وأوضحت أن بعض الحضانات العلاجية الخاصة بالتخاطب أو غيرها تعمل الآن كون عددها محدود جدًا بالإضافة إلى أنها تعمل على علاج الأطفال ولا يمكن إيقافها حفاظًا عليهم.ومن حيث حالات الإصابة بكورونا بإحدى دور الرعاية، والتى بلغت 14 حالة، قالت وزيرة التضامن، إن هناك ثلاث أو أربع حالات تماثلت تمامًا للشفاء وهناك حالات كثيرة تتعافى الآن بشكل سريع، وتابعت:"لم ستجل الإصابات حالات وفاة حتى الآن".