برلماني: «فرحتي بدخول الصرف خلتني رقصت بالحصان»

قال اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن المشهد المتداول وهو يمتطي حصانًا وسط تجمع كبير من الأهالي خلال افتتاح محطة صرف صحي بإحدى القرى الواقعة في نطاق دائرته، لم يتجاوز أكثر من دقيقة بعد 6 ساعات عمل متواصلة، موضحًا أنه أراد مشاركة المواطنين فرحتهم كونها المرة الأولى التي يدخل فيها القرى المصرية صرف صحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.أضاف رفعت، خلال اتصال هاتفي مع برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا عضو مجلس نواب، وهذا دعاني إلى مشاركة المواطنين فرحتهم لمدة دقيقة واحدة ومن ثم شكرتهم على الاحتفال وقمت بتفريقهم من أجل مواصلة العمل".واستطرد: "الواقعة كانت 60 ثانية فعليًا، أنا نائب بسيط بتفاعل مع الناس، ولو مرتب هذا الاحتفال ابقى أنا اللى عاوز اقتل الناس، لكن المواطنين هم مَن رتّبوه.. وأنا بقول أن ده غلط ولا يجوز وهذا ما قلته وفعلته مع المواطنين بعد أن شاركتهم الفرحة دقيقة واحدة من إجمالي 6 ساعات عمل متواصلة لافتتاح محطة صرف".