جيش الاحتلال يُعيد جنوده للخدمة بعد تعافيهم من كورونا

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إعادة الجنود الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الخدمة.وأضاف جيش الاحتلال، أن الجنود الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وكانوا في العزل الصحي سيعودون إلى الخدمة مجددا، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وسجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 19495 حالة، و302 حالة وفاة.وتدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة إغلاق بعض الأحياء داخل تل أبيب، بسبب عودة انتشار فيروس كورونا، كما وجه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، مجلس الأمن القومي لديه بتشديد الإجراءات المطلوبة لمكافحة انتشار الفيروس، مع إمكانية العودة لإجراءات الإغلاق.