واشنطن تطالب بمحاسبة المعتدين على العمال المصريين بليبيا

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تعرض لها عمال مصريون على يد ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في مدينة ترهونة.وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن نورلاند بحث اليوم، مع وزير خارجية الوفاق محمد طاهر سيالة لتأكيد صدمته من هول الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في ليبيا دون عقاب.وأعرب نورلاند عن قلقه العميق إزاء المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها في ترهونة والمذبحة الأخيرة التي ارتكبت في حق 30 مهاجرًا في منطقة مزدة التابعة للوفاق.وأضاف السفير الأمريكي "إنّ هذه الانتهاكات المبلّغ عنها، فضلًا عن سوء المعاملة للمصريين في ترهونة، تصدم الضمير وتتطلب تحقيقًا فوريًا وشاملًا".ورحّب نورلاند بدعوة حكومة الوفاق إلى تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في ليبيا وتحديد الجناة من جميع أطراف النزاع، مشيرا إلى أن مثل هذه المهمّة ستساعد في ردع المخالفين في المستقبل مع توفير قدر من الإنصاف للضحايا.وتعرض عمال مصريون في مدينة ترهونة لاعتداء جسدي وتعذيب على ميلشيات تابعة للوفاق، فيما طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة الجناة.