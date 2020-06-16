رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تطالب بمحاسبة المعتدين على العمال المصريين بليبيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:21 م
العمال المصريين بليبيا
العمال المصريين بليبيا
محمد عمر
طباعة
أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تعرض لها عمال مصريون على يد ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في مدينة ترهونة.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن نورلاند بحث اليوم، مع وزير خارجية الوفاق محمد طاهر سيالة لتأكيد صدمته من هول الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في ليبيا دون عقاب.

وأعرب نورلاند عن قلقه العميق إزاء المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها في ترهونة والمذبحة الأخيرة التي ارتكبت في حق 30 مهاجرًا في منطقة مزدة التابعة للوفاق.

وأضاف السفير الأمريكي "إنّ هذه الانتهاكات المبلّغ عنها، فضلًا عن سوء المعاملة للمصريين في ترهونة، تصدم الضمير وتتطلب تحقيقًا فوريًا وشاملًا".

ورحّب نورلاند بدعوة حكومة الوفاق إلى تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في ليبيا وتحديد الجناة من جميع أطراف النزاع، مشيرا إلى أن مثل هذه المهمّة ستساعد في ردع المخالفين في المستقبل مع توفير قدر من الإنصاف للضحايا.

وتعرض عمال مصريون في مدينة ترهونة لاعتداء جسدي وتعذيب على ميلشيات تابعة للوفاق، فيما طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة الجناة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

تفاصيل إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوى بفيروس كورونا

أحمد موسى: أبوالغيط كشف مفاجأة عن سد النهضة منذ 8 أعوام

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

الصحة: 94 وفاة و1567 إصابة جديدة بكورونا

20 قتيلًا من الجيش الهندى وإصابة 43 صينيًا فى اشتباكات جلوان

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الوهاب يحكي عن توفيق الحكيم.." قعد 5 ساعات في اتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي"

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

نجم الساعة

عبد الوهاب يحكي عن توفيق الحكيم.." قعد 5 ساعات في اتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي"

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضى أون لاين

«إفطار عابر سبيل».. صدقة جارية من الدمايطة للشهيد أحمد منسى

«رسائل ربانية».. محمد يستعين بالقرآن لمكافحة كورونا بدمياط

«مصر دايمًا جنبنا».. حكايات شعرية مع مصابي كورونا بالحجر الصحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

عمرو العادلي عن إصابته بكورونا: أنتظر نتيجة المسحة النهائية

طبعة جديدة من «رسائل أبى حيان التوحيدى» عن آفاق للنشر

«أبوظبي الدولي للكتاب» يختتم جلساته الافتراضية