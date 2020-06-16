نشأت الديهي لمستشار أردوغان: تطهّر قبل أن تذكر اسم مصر

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الندوة التي عقدتها جماعة الإخوان، بحضور ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي أردوغان، وسيف عبدالفتاح، والناشطة اليمنية توكل كرمان، بعنوان: "في الذكرى الأولى لوفاة محمد مرسي.. إلى أين وصل الربيع العربي؟".وقال الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء: "ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، قال لو استمر حكم مرسي مدة أطول لشهدت مصر تطورا وتنمية وحريات وكرامة إنسان، وأنا بقول لياسين أقطاي عليه أن يتأدب ويتطهر أولًا قبل أن يذكر اسم مصر".وأردف: "لا نقبل دروسا خصوصية من فاقد الشيء، وعليه أن ينظر للحريات في تركيا أولًا، والتي يوجد بها أكبر عدد من الصحفيين والأطفال والنساء خلف القضبان في السجون".وأكد أنه لو لم يجد ياسين أقطاي مرتزقة كلاب خائنين لوطنهم لما تحدث عن مصر بهذه الطريقة: "واحد جاي يحفظني القرآن وهو يهودي".