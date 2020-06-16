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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:26 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
وسام عطية
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يتسأل الكثير من عملاء شركة المصرية للاتصالات عن طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين (عبر الإنترنت) لحرصها على عملاءها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، لتقليل الازدحام والحد من الخروج من المنازل.

وتأتي تلك الجهود التي تبذلها الشركة بناءً على الجهود التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد التي انتشر بسرعة غير متوقعة في العالم وفي مصر خاصة ليصل عددًا الحالات حتى الآن لـ22.082 ألف حالة مصابة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020:

ويتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات عن طريق (سيارات الخدمة المتنقلة في الشوارع والميادين العامة)، ومن على موقع الشركة من هنا

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين:
كشفت المصرية للاتصالات في وقت سابق عن انطلاق تطبيق «we pay»، وهي طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين والذي تتيح للعملاء فتح محفظة إلكترونية ووضع النقود بها والدفع الإلكتروني من خلالها.

جدير بالذكر أن الشركة أعلنت أنها قامت بإجراءات وقائية قوية داخل مراكز المبيعات والتحصيل لضمان سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على المراكز، والعمل على عدم تكدس العملاء من خلال توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وعدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم، ووضع مسافة أمنة بين العملاء ومقدمي الخدمة.

طرق أخرى لدفع فاتورة التليفون الأرضي

وعن طرق أخرى لدفع فاتورة التليفون الأرضي بخدمات (فوري - خدماتي - Bee - مصاري أمان) وتتوفر تلك الخدمات في كل مكان على مستوى محافظات مصر، حيث تتوفر في المحال الكبرى والصغرى والأكشاك وبعض الصيدليات.

وتأتي خدمات شركة المصرية للاتصالات بطرق مختلفة ومتعددة لتنساب الظروف التي تمر بها مصر والعالم من اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لتمنع التكدس والتجمعات بأكبر قدر ممكن لعدم انتقال العدوي بين الجماهير وبعضها.

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