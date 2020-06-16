طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020:

طرق أخرى لدفع فاتورة التليفون الأرضي

وعن طرق أخرى لدفع فاتورة التليفون الأرضي بخدمات (فوري - خدماتي - Bee - مصاري أمان) وتتوفر تلك الخدمات في كل مكان على مستوى محافظات مصر، حيث تتوفر في المحال الكبرى والصغرى والأكشاك وبعض الصيدليات.



وتأتي خدمات شركة المصرية للاتصالات بطرق مختلفة ومتعددة لتنساب الظروف التي تمر بها مصر والعالم من اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لتمنع التكدس والتجمعات بأكبر قدر ممكن لعدم انتقال العدوي بين الجماهير وبعضها.

